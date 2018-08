Die MorphoSys AG konnte bis Mitte des Jahres deutlich überzeugen, verlor seither aber wieder an Boden. Die Aktie des Biotechkonzerns hatte sich im April auch an der Nasdaq listen gelassen. Dieser Börsengang brachte dem Unternehmen aus München knapp 170 Millionen Euro ein. Alle die an einen Erfolg an das Listing in den USA zweifelten wurden schnell Lügen gestraft. Denn der US-Börsengang war der erfolgreichste eines deutschen Biotechunternehmens in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...