Der Stuttgarter Konzern will in der Technologieentwicklung und Fertigung mit dem Brennstoffzellenhersteller aus Großbritannien zusammenarbeiten. Bosch hält hocheffiziente Brennstoffzellen für einen wichtigen Schritt nach vorn bei der Energiewende.Bosch und Ceres Power haben eine strategische Kooperation vereinbart. Die Partnerschaft mit dem britischen Brennstoffzellen-Experten beziehe sich auch die Entwicklung und Fertigung von Brennstoffzellen für potenzielle neue Energiesysteme, teilte der Münchner Konzern am Dienstag mit. Bosch werde vier Prozent an der Ceres Power Holdings plc. erwerben. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...