Frankfurt - Der Kurs des Euro hat am Dienstag an die deutlichen Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar angeknüpft und ist über die Marke von 1,15 US-Dollar gestiegen. Derzeit wird der Euro mit 1,1520 US-Dollar gehandelt. Berichte über Kritik von US-Präsident Donald Trump am Kurs der US-Notenbank Fed hätten den Dollar geschwächt, so Marktbeobachter. Auch zum Franken büsste der Dollar an Terrain ein.

Der US-Dollar kostet am Dienstagmorgen 0,9879 Franken und hat damit innerhalb von 24 Stunden beinahe einen Rappen an Wert eingebüsst. Wenig verändert zeigt sich das Währungspaar ...

