Das polnische Unternehmen wird die Fahrzeuge im kommenden Jahr an die Berliner Verkehrsbetriebe liefern. Diese haben bereits fünf Elektrobusse von Solaris im Einsatz.Der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) hat bei Solaris 15 weitere Elektrobusse bestellt. Es handele sich um das Modell "Solaris Urbono 12 electric", das im vergangenen Jahr die Auszeichnung "Bus of the Year" erhalten habe, teilte das polnische Unternehmen mit. Fünf dieser emissionsfreien Busse seien bereits auf den Straßen der Hauptstadt unterwegs. Die 15 neuen Fahrzeuge sollen im kommenden Jahr an die BVG geliefert werden, wie es ...

