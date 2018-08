ASI bringt Hersteller, Anwender und andere Interessengruppen zusammen, um die verantwortungsvolle Produktion, Beschaffung und Werterhaltung von Aluminium zu fördern. Als Teil seines Engagements für eine verantwortungsvolle Beschaffung unterstützt SIG die Ziele von ASI, die ökologischen und sozialen Aspekte der Aluminium-Wertschöpfungskette zu verbessern.

Henrik Wagner, Global Sourcing & Procurement Director bei SIG, erklärt: "Das Engagement von SIG für eine verantwortungsvolle Beschaffung ist ein zentraler Bestandteil unseres Way Beyond Good. Das bedeutet, wir wollen mehr für die Gesellschaft und die Umwelt tun, als wir davon in Anspruch nehmen. Materialien von Lieferanten zu beschaffen, die nach strengen ethischen, ökologischen und sozialen Standards zertifiziert sind, ist eine der besten Möglichkeiten, dieses Engagement unter Beweis zu stellen. Durch den Beitritt zur ASI und die ASI-Zertifizierung für verantwortungsvolle ...

