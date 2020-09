In der globalen Wirtschaft sind Herstellung und Handel über Ländergrenzen hinweg miteinander vernetzt. Eine gut verwaltete Lieferkette kann KMU Vorteile sichern: Risiken werden minimiert und Schwachstellen können schnell ausgebessert werden. Gleichzeitig beziehen immer mehr Kunden Nachhaltigkeit in ihre Kaufentscheidung ein.Die Bundesregierung plant im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft verbindliche Regeln für die Lieferketten europäischer Unternehmen. Die Zahl der Stationen, die ein Produkt von der Fertigung bis zum Verbrauch durchläuft, steigt kontinuierlich. Immer mehr Menschen sind an der Produktion beteiligt. Das neue Lieferkettengesetz will Menschen - aber auch die Umwelt - welche durch die Produktion benachteiligt werden, stärker schützen. Für KMU, die einen erheblichen Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...