Zürich - Im Herbst wird der erste digitale Marktplatz im Schweizer Gesundheitswesen für Medizinalprodukte, Implantate und Dienstleistungen online gehen. Dem Startup hystrix medical ist es innert Jahresfrist gelungen, namhafte Beschaffer und Lieferanten zu überzeugen und als Evaluationspartner der ersten Stunde zu gewinnen.

Der hystrix medical Marktplatz unterstützt dabei, Sparpotenziale bei Beschaffungs- und Vertriebsprozessen freizulegen und zu realisieren. Damit werden explodierende Gesundheitskosten adressiert, währendem die Profitabilität sämtlicher Marktteilnehmer stabil bleibt. Verbesserungen für Prämienzahler, Krankenkasse, Industrie und Gesundheitsdienstleister.

Digitalisierung von Schnittstellen-ProzessenDer hystrix medical Markplatz will die Prozesse an der Schnittstelle von Beschaffung und Vertrieb zwischen Krankenhäusern, Kliniken, Heimen, Arztpraxen und deren Lieferanten digitalisieren und grundlegend optimieren: Die Beschleunigung alltäglicher Beschaffungs- und Vertriebsprozesse werden künftig zur Eindämmung der Kostenexplosion im Schweizer Gesundheitswesen beitragen. Diese Effizienzsteigerungen sind speziell in der Schweiz von grossem Interesse, da hier die Gesundheitsausgaben pro Kopf weltweit am zweithöchsten sind (nach den USA).In der Medizinaltechnik findet eine extensive Industriekonsolidierung statt. Philippe Hügli, CEO von hystrix medical, ist überzeugt, dass Firmen, welche die Profitabilitätsbeiträge auf Produktebene herunterbrechen, im hystrix medical Marktplatz eine sehr attraktive Alternative ...

