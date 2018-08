Am 07.08. konnten die Abonnenten des "RuMaS Express-Service folgenden Beitrag lesen: "Medigene: Kommt jetzt der große Sprung? Trading-Chance voraus!" Schauen Sie mal, was wir in diesem Artikel u.a. geschrieben hatten: "Medigene hat seit Februar 2018 mehr als 40% seines Wertes verloren. Das Hoch lag bei 19,42 Euro und selbst Mitte Mai kosteten die Papiere noch über 16,00 Euro. Nach dem Tief im Tagesverlauf am 28.06. bei 11,12 Euro gab es eine Gegenwehr, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...