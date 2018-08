Die BYD Auto Company Limited ist ein Autohersteller aus dem chinesischen Shenzhen in der Region Guangdong. Das chinesische Unternehmen ist einer der größten Automobilproduzenten Chinas und in Hong Kong an der Börse notiert. 2015 wurde das Unternehmen von Nissan bei den Verkäufen im Bereich der elektrisch aufladbaren Autos überholt. Das Kürzel BYD steht für build your dreams, was auch die weltweiten Markteinführungen zeigt. Das Unternehmen war weltweit ...

