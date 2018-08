Nach dem mehrere Wochen am Stück einige Nachrichten über die Deutsche Bank in den Medien kursierten, wird es aktuell wohl ruhiger um das Bankhaus aus Frankfurt am Main. Neben den altertümlichen Filialen und dem wackelnden Investmentbanking, hatte der neue Chef der Bank einige Einschnitte vorgenommen. Ob diese fruchten ist jedoch noch fraglich, denn auch die neuen Maßnahmen zur Digitalisierung sind alle schon bekannt und längst von der Konkurrenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...