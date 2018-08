Stäfa - Sensirion hat im ersten Halbjahr 2018 einen Verlust geschrieben. Grund dafür ist vor allem der Börsengang des Sensorenherstellers im März. Beim Umsatz meldet das Unternehmen eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresperiode.

Sensirion hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs den Umsatz um 30 Prozent auf 90,2 Millionen Franken gesteigert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Aus eigener Kraft konnte Sensirion dabei um 18 Prozent zulegen, was laut Mitteilung über den eigenen Erwartungen lag. Als Grund für den Steigflug gibt Sensirion die weltweit robuste Konjunktursituation und die die höhere Nachfrage einiger grösserer Kunden an.

Im Automobilmarkt steigerte sich der Umsatz um 69 Prozent auf 29 Millionen Franken. Das Wachstum sei hauptsächlich durch erhöhte Umsätze mit Feuchtesensoren für Antibeschlag- und Klimakontrollmodule ...

