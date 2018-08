Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.391 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,05 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von Henkel, Bayer und Fresenius Medical Care. Unterdessen schockierte eine Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2018 bei Continental die Anleger: Die Papiere des Konzerns befinden sich derzeit entgegen dem Trend mehr als 13 Prozent im Minus am Ende der Liste. "Der Konzernumsatz wird im laufenden Jahr bei rund 46 Milliarden Euro vor Wechselkurseffekten liegen. Bisher hatten wir rund 47 Milliarden Euro erwartet", teilte Continental am Mittag mit.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.362,55 Punkten geschlossen (+0,64 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1596 US-Dollar (+0,20 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.197,66 US-Dollar gezahlt (+0,13 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 33,21 Euro pro Gramm.