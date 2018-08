Anfang Juni noch bewegte sich Paion in einer volatilen Seitwärtsphase im Bereich von 2,00 Euro bis 2,15 Euro. Anfang Juli erfolgte der Ausbruch über den Widerstand bei 2,15 Euro und seither geht es in dem üblichen Muster aus Korrekturen und Bewegungen nach oben. In unserem Artikel vom 07.08. hatten wir u.a. geschrieben: "Im Moment sieht es so aus, als ob sich bei 2,012/2,15 Euro wirklich eine Bodenbildung ergeben hatte und es durchaus Chancen gibt, ...

