Goldbeck und Orange Solar haben für den Neckarsulmer Konzern ein neues Parkhaus mit einer Photovoltaik-Anlage mit 750 Kilowatt Leistung realisiert. Im Inneren befinden sich 50 Ladestationen für Elektroautos, die über ein intelligentes Energiemanagement gezielt mit Solarstrom betankt werden.Die Bechtle AG hat an ihrem Hauptsitz in Neckarsulm ein neues Parkhaus, das zugleich eine der größten Tankstellen für Elektrofahrzeuge in Deutschland ist. Die Autos werden dabei mit Solarstrom vom Dach beliefert, wie Goldbeck und Orange Solar am Donnerstag mitteilten. Goldbeck habe das Parkhaus gebaut und Orange ...

