Was mir passiert, wenn ich Aktien kaufe, nervt richtig. Mein Zukauf rutscht schnell ins Minus. Kaum hab ich die Position im Depot, steht sie im roten Bereich. Ich weiß, es liegt an der Volatilität. Es ist vollkommen normal. Aber viele Anleger können mit dem täglichen Auf und Ab nicht umgehen. In solchen Situationen die richtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...