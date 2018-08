Die neue Gala-Saison begann Anfang August in der Provence mit der Ernte in den Plantagen von Blue Whale in Nîmes. Die Äpfel wurden nach dem 2. August sowohl auf den französischen Markt geliefert als auch exportiert. Diese Saison ist besonders: das Unternehmen war die früheste Bezugsquelle in Europa. Spanien litt sehr unter der Hitze und Hagelstürmen, teilte Blue Whale in...

Den vollständigen Artikel lesen ...