Die französische Gruppe Casino verlor in der ersten Hälfte des Jahres 63 Millionen EUR, 34,4% weniger als das negative Ergebnis in dem gleichen Zeitraum 2017, in einem Kontext, der durch die Schuldenlast und einige Verbesserungen bei der betrieblichen Ertragskraft gekennzeichnet war. In einer Pressemitteilung wies Casino darauf hin, dass das aktuelle Ergebnis des laufenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...