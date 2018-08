Der seit März dieses Jahres etablierte Aufwärtstrend, ist noch vollkommen intakt. Auch in der letzten Handelswoche, haben die Käufer deutlich dominiert, sodass noch am gestrigen Mittwoch ein Hoch bei etwa 92,58 Euro erzielt werden konnte. Aktuell sieht es jedoch so aus, als würden nun erst einmal Gewinne mitgenommen werden, was zu einem kurzfristigen Rücksetzer führen könnte. Grund für diese Annahme ist das relativ hohe Volumen, gepaart mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...