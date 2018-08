Der DAX hat sich am Freitagmittag im Plus gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.400 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über Donnerstagsschluss.

Aktien von Adidas überholten dabei die bereits am Morgen gut gestarteten Commerzbank-Aktien und setzten sich mit Zugewinnen von 1,5 Prozent an die Spitze der Kursliste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.601,77 Punkten geschlossen (+0,85 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1575 US-Dollar (+0,20 Prozent).