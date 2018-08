Am dritten Spieltag in der 2. Liga hat der 1. FC Köln gegen den FC Erzgebirge Aue mit 3:1 gewonnen und sich damit vorerst Platz eins der Tabelle gesichert. Alle drei Treffer für die Geißböcke erzielte Terodde (26., 69. und 89. Minute), der zwischenzeitliche Ausgleich in der 28. Minute kam von Aues Fandrich.

Außerdem spielten am Samstagmittag der 1. FC Magdeburg und der FC Ingolstadt 1:1, die SpVgg Greuther Fürth und der SC Paderborn 07 trennten sich ebenfalls unentschieden, mit einem 2:2.