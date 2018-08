Borussia Mönchengladbach hat seinen Bundesliga-Auftakt gegen Bayer 04 Leverkusen mit 2:0 gewonnen. Leverkusen hätte in der ersten Halbzeit eigentlich in Führung gehen müssen, hatte eine Chance nach der anderen.

Anstatt zu treffen verteilte die Werkself aber bereitwillig Gastgeschenke, in der 55. Minute brachte Jonas Hofmann die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Nur drei Minuten später legte Fabian Johnson nach. Leverkusen war weit besser, als es das Ergebnis vermuten lässt, Gladbach musste sich den Sieg mühsam erarbeiten.