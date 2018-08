Zum Abschluss des dritten Spieltags in der 2. Liga hat der Hamburger SV gegen Arminia Bielefeld mit 3:0 gewonnen. Lewis Holtby hatte in der 9. Minute eröffnet, dann kam zweimal Pierre-Michel Lasogga, der auch am ersten Treffer schon mitgearbeitet hatte.

In der 76. Minute traf er selbst, zwölf Minuten später verwandelte er nach einem Foul an sich auch den folgenden Elfmeter. Damit hat sich der HSV nach dem Fehlstart vom ersten Spieltag nun mit zwei Siegen auf den dritten Tabellenplatz hochgearbeitet.