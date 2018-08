Die Infineon Technologies AG ist ein deutscher Halbleiterhersteller, der durch die Ausgliederung des Halbleitergeschäfts der Siemens AG entstand. Hierbei wurde auf einen sofortigen Börsengang gesetzt, da sich damals die Halbleiterindustrie am Besten über die Börse finanzieren lies. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz seit 2005 in Neubiberg bei München. Infineon bietet Halbleiter- und Systemlösungen vor allem in den Bereichen Energieeffizienz, Mobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...