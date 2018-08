Der tschechische Investor Daniel Kretinsky plant offenbar einen ganz großen Einstieg bei der Metro AG. Hierbei soll die EP Investment des Investors die Anteile in sein Portfolio aufnehmen. Es soll sich um die Anteile von Ceconomy und Haniel an der Metro AG handeln. Ceconomy hält immerhin zehn Prozent an der Metro AG. Damit könnte die EP Investment in Form von Daniel Kretinsky zum größten Aktionär der Metro AG aufsteigen. Knapp ein Prozent der Aktie ...

