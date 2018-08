Wenige Tage vor dem Aufstieg in Deutschlands wichtigsten Aktienindex DAX hat Markus Braun, der Vorstandsvorsitzende der Wirecard AG, die Wachstumspläne des Münchner Bezahldienstleisters bekräftigt. "Der Markt rund um die Digitalisierung von Zahlungsprozessen befindet sich immer noch in einer Frühphase. Etwa zwei Prozent aller Transaktionen weltweit sind heute voll digitalisiert. Dieser Markt kann sich in Zukunft verzehnfachen, vielleicht auch verdreißigfachen", sagte Braun der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ/Donnerstagsausgabe).

Mit dem Marktwachstum gebe sich Wirecard aber nicht zufrieden: "Wir wollen stärker wachsen als der Markt." Braun zufolge reicht es aus, wenn das 1999 gegründete Unternehmen bei dem eigenen Geschäft rund um die digitale Zahlungsabwicklung für Internetunternehmen und andere bleibe: "Wir haben sehr früh eine eigene Plattform aufgebaut. Bei uns ist das Kernthema die Zahlungsabwicklung und rundherum wird immer mehr Wertschöpfung integriert. So entsteht ein ganzes Ökosystem mit zahlreichen Dienstleistungen."

Zu den Kunden von Wirecard gehören die Internetgiganten Google, Apple, Microsoft und Alipay. Sorgen, dass die Großen dem Mittelständler eines Tages Geschäft streitig machen, hat Braun nicht: "Wir haben uns nie vor den großen Internetkonzernen gefürchtet und haben auch heute keine Angst vor anderen starken Unternehmen. Wir arbeiten sehr gern mit starken Unternehmen zusammen wie Google, Apple oder Alibaba, und unser Geschäft ist komplementär zu ihrem." Übernahmen von Dritten seien nicht geplant.

"In der Vergangenheit haben wir kleine Zukäufe getätigt, um geographisch überall vertreten zu sein. Unsere strategischen M&A-Aktivitäten sind abgeschlossen. Jetzt konzentrieren wir uns auf unser organisches Wachstum", sagte der 49 Jahre alte Wirecard-Chef, der selbst ein üppiges Aktienpaket kontrolliert.