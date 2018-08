Am Mittwoch hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.561,68 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Fresenius Medical Care war mit Zugewinnen von deutlich über zwei Prozent an der Spitze der Kursliste, gefolgt von Vonovia und Deutsche Bank. Der Chef von FMC hatte sich zuletzt optimistisch geäußert, dass es eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr geben wird. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag minimal stärker. Ein Euro kostete 1,1697 US-Dollar (+0,03 Prozent).