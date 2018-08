Geprellte Anleger sind sicherlich gestraft genug; aber wie die Geschichte zeigt, lässt die Gier nach 1.000 Prozent Rendite bekanntlich das Schicksal eines möglichen 100 Prozent Verlusts leicht vergessen.An kuriosen Geschichten hapert es der langen Historie des Kapitalmarkts beileibe nicht: Ob nun Tulpenzwiebeln aus Holland oder Kaffeerahmdeckli in der Schweiz, kaum 20 Jahre ist diese lokal begrenzte und von Schweizern ungern erinnerte Marktanomalie her. Manch Geschichte ist so schräg, dass diese dem Betrachter den Mund nachhaltig offen stehen lässt.Daher, falls Sie noch nicht persönlich in der neuen Welt angekommen sind, heißen wir Sie herzlich willkommen im Club der Coins und Tokens. Dem Bitcoin, auch vielsagend als Gold des Internets benannt, und seinem kurzweiligen Erfolg folgend, finden Sie gemäß diversen spezialisierten Informationsdiensten zwischenzeitlich mehr als 1.300 Kryptowährungen auf der Welt. Und auch in Deutschland häufen sich die Initial Coin Offerings (ICO), also die Ausgabe digitaler Tokens. Der Begriff ist dem angelsächsischen Begriff für den Börsengang, auch Initial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...