BayWa r.e. hat eine neue Leitstelle für erneuerbare Energien in der Region Asien-Pazifik in Bangkok eröffnet. Damit reagiert das Unternehmen auf den deutlichen Anstieg der Betriebsführungsmandate für Wind- und Solarenergieprojekte in der Region Asien-Pazifik. BayWa r.e. betreut derzeit Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 5.200 MW. Weitere 220 MW werden in Kürze hinzu kommen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...