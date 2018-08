"Wie zufrieden warst du mit deinem Einkauf bei Lidl?" Mit dieser und weiteren Fragen bittet Lidl Deutschland seine Kunden, ab 1. September unter www.lidl.de/meinung das Einkaufserlebnis in ihrer Lidl-Filiale zu beurteilen. Ein Online-Bewertungstool ermöglicht den Kunden, ihren letzten Besuch in jeder der rund 3.200 Filialen in Deutschland einfach, schnell und gezielt zu bewerten....

Den vollständigen Artikel lesen ...