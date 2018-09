Am Rande der Protestaktionen in Chemnitz hat es am Samstagabend erste Verletzte gegeben. Auf Seiten der Gegendemonstranten würden mehrere Personen von Sanitätern versorgt, berichtete die Chemnitzer Lokalzeitung "Freie Presse" auf ihrer Internetseite.

Die Hintergründe waren aber zunächst unklar. "Bild" berichtete online, ein Gegendemonstrant sei beim Wegrennen vor der Polizei gestolpert, über den Bordstein gestürzt und habe sich verletzt. Immer wieder kam es zu kleineren Rangeleien zwischen linken Demonstranten und Polizisten. Auch Wasserwerfer waren aufgefahren, ohne dass unmittelbar der Grund ersichtlich war.

Die beiden Prostestlager trennten zuletzt nur rund 100 Meter. Dazwischen war ein massives Polizeiaufgebot im Einsatz.