Der Steinhoff International Konzern hat seine groben Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 veröffentlicht. Der Umsatz stieg leicht um 0,2 Milliarden Euro auf 12,9 Milliarden Euro an. In Afrika, Australien und Asien wächst das Geschäft weiter und der Konzern kann seine Umsätze steigern. Einzig in den USA hat der Konzern weiter Probleme und verzeichnet ein Minus von 0,3 Milliarden Euro auf 1,92 Milliarden Euro. Grund hierfür ...

