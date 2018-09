Die HelloFresh SE ist aktuell dabei durch Investitionen seine Geschäfte in den USA zu erweitern. Wie das Unternehmen mitteilt, werden die Mahlzeitauswahlmöglichkeiten, Preisreduzierungen und Produktverbesserungen in den USA angestrebt. Hierzu will das Unternehmen weiter Geld in die Hand nehmen und in den US-Markt investieren. Das könnte natürlich auch das Ergebnis für das Restjahr 2018 belasten. Daher geht das Unternehmen nun davon aus erst im kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...