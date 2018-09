Analysten sind sich aktuell einig, dass die Nordex SE Aktie einiges an Potenzial in sich birgt, es aber aktuell nicht abruft. Daher verhalten sich Anleger und Aktionäre eher verhalten und dies drückt sich auch im Aktienkurs des Windkraftanlagenherstellers aus. So bestätigt die Nord LB seine Kaufempfehlung und sieht das Kursziel nach einer neuen Studie weiterhin bei 12,70 Euro. Dies würde einem Kurspotenzial von 50 Prozent entsprechen und daher einige ...

