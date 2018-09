Zweifelsohne befindet sich die Aktie der Axel Springer SE seit Juni dieses Jahres in einer Seitwärtsbewegung. Ein erster Ausbruchversuch wurde Ende Juli bei ca. 68,50 Euro von den Verkäufern abgefangen. Der danach anhaltende Verkaufdruck führte dazu, dass der Markt sich wieder an das untere Ende der Seitwärtsbewegung begab. Positiv bleibt zu erwähnen, dass kein neues Tief geschrieben wurde. In der vergangenen Handelswoche gab es eine Kurslücke nach ...

