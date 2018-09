Hornbach Holding AG & Co. KGaA ist eine Dachgesellschaft für die Hornbach-Baumarkt AG, Hornbach Immobilien AG und Hornbach Baustoff Union GmbH. Das im SDAX gelistete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Neustadt an der Weinstraße. Das Unternehmen wurde bereits 1877 gegründet und beschäftigt heute knapp 19.000 Mitarbeiter. Die Rheinland-Pfälzer erwirtschafteten im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 3,94 Milliarden Euro. Größte Tochter ist die Hornbach ...

