Die Aareal Bank AG ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Wiesbaden. Bis 2002 firmierte die Aareal Bank AG als DePfa Deutsche Bau- und Boden Bank AG und war Teil der DePfa-Gruppe. Die Bank ist in Europa, Nordamerika und Asien und somit auf drei Kontinenten vertreten. Hierzu werden Immobilienfinanzierungen in über 20 Ländern begleitet. Seit 2002 ist das Unternehmen an der Börse und mittlerweile im MDAX gelistet. Das Unternehmen beschäftigt ...

