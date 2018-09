Altdorf - Der Urner Industriekonzern Dätwyler kauft in den USA das Unternehmen Parco mit Sitz im kalifornischen Ontario. Dank der Übernahme soll in der Division Sealing Solutions das Geschäft mit O-Ringen und kundenspezifischen Elastomerdichtungen ausgebaut und mehrere Industrien in den USA wie etwa die Öl- und Gasindustrie erschlossen werden, teilte Dätwyler am Montag mit. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.

Parco ist ein Familienunternehmen das an vier Produktionsstandorten in den USA rund 275 Mitarbeitende ...

