Dank der Übernahme soll in der Division Sealing Solutions das Geschäft mit O-Ringen und kundenspezifischen Elastomerdichtungen ausgebaut und mehrere Industrien in den USA wie etwa die Öl- und Gasindustrie erschlossen werden, teilte Dätwyler am Montag mit. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Parco ist ein Familienunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...