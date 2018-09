Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt war am Montag mit angezogener Handbremse unterwegs. Die Anleger hätten sich angesichts der internationalen Handelsstreitigkeiten und der Währungsturbulenzen in Schwellenländern zurückgehalten, hiess es im Handel. Das Geschehen verlief laut Händlern in ruhigen Bahnen, weil die Börsen in New York wegen eines Feiertags geschlossen blieben.

Entsprechend hat der Leitindex SMI einen ersten Anlauf der Rückeroberung der Marke von 9'000 Punkten schnell wieder abgebrochen. Erst mit der Schlussauktion wurde die Marke am ersten Handelstag des Monats wieder geknackt. Der September ist statistisch gesehen übrigens der schwächste Börsenmonat. Auch die Lage am Devisenmarkt entspannte sich kaum: Der Schweizer Franken notierte auch nach dem Wochenende sehr fest.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Montag 0,33 Prozent höher bei 9'003,47 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte um 0,26 Prozent auf 1'470,89 Punkte zu und der der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,25 Prozent auf 10'766,68. Bei den 30 wichtigsten Titeln standen 18 Gewinner elf Verlierern gegenüber und Vifor schlossen unverändert.

Deutlich nach oben ging es bei den Blue Chips mit Sonova (+2,6%). Der Hörgerätehersteller hatte ...

