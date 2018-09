Zum vorläufigen Abschluss des vierten Spieltags in der 2. Bundesliga hat Magdeburg in Kiel mit einem 1:2 verloren. Magdeburgs Philip Türpitz brachte die Gäste in der 65. Minute in Führung, zehn Minuten später kam der Ausgleich durch Kiels Alexander Mühling.

In der 87. Minute war es Aaron Seydel, der die Partie drehte und mit dem Kopf den Sieg für die Nordlichter brachte. Wann die für den vierten Spieltag geplante Partie zwischen Dynamo Dresden und dem HSV nachgeholt wird, ist noch unklar. Das Spiel war wegen Mangels an Polizeieinsatzkräften am Samstag abgesagt worden. Die Beamten wurden zu den Protesten nach Chemnitz abgezogen.