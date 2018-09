Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag fester gestartet. Damit entfaltet sich der Markt im Einklang mit den anderen europäischen Börsen. Die Vorgaben präsentieren sich allerdings wenig inspirierend, blieb doch die Wallstreet am Montag feiertagsbedingt geschlossen und seitens einheimischer Unternehmen fehlt es an impulsgebenden Nachrichten. Am Nachmittag könnten die Eröffnung der US-Börse und US-Konjunkturdaten wieder Schwung in die Märkte bringen.

Das Klima an den internationalen Aktienmärkten sei seit Septemberbeginn etwas rauer geworden, schreibt ein Marktbeobachter in einem Kommentar. Die schwelenden internationalen Handelsstreitigkeiten, die Währungsturbulenzen in einigen Schwellenländern sowie die politische Unsicherheit in Italien können als Vorboten eines heissen Herbstes gedeutet werden. Die Voraussetzungen würden somit gut stehen, ...

