Nach massiven Verlusten am letzten Freitag gelingt es RIB Software am heutigen Dienstag, wieder kräftig zuzulegen und liegt aktuell mit rund 4% bei 20,50Euro im Plus. Damit ist die Black-Rock-Delle wieder ausgebügelt. Im TecDAX belegt das Unternehmen dadurch heute mit Abstand den Spitzenplatz. Ist damit die Schaukelei vorbei oder geht's in Zukunft weiter munter hoch und runter? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...