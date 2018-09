Nach dem Tötungsdelikt von Chemnitz sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach einem drittem Tatverdächtigen. Gesucht wird demnach Farhad Ramadan A., so die Polizei am Dienstag.

Er stehe "im dringenden Tatverdacht des gemeinschaftlichen Totschlags am 26. August 2018 in Chemnitz", hieß es in einer Erklärung. Gegen den 22-jährigen Iraker sei auch bereits Haftbefehl erlassen worden. Der Gesuchte habe sein gewohntes Umfeld verlassen. Die Polizei warnt, dass der Verdächtige bewaffnet sein könnte.