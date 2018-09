Unser Handelstipp von Anfang August dieses Jahres ist optimal aufgegangen. Seit unserer Marktanalyse war der Wert in der Spitze um rund 30 Euro gesunken. Nach diesem starken Kursfall gab es zunächst eine Korrektur die bis in den Bereich von etwa 162 Euro führte. Bereits zum Ende der vergangenen Handelswoche begab sich die Aktie wieder in Richtung Süden. Zu Beginn der neuen Handelswoche bewegte sich der Markt am Montag recht langsam, und nahm am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...