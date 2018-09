Nach den guten Zahlen am Ende der letzten Woche setzt sich wohl die gute Stimmung an der Börse rund um die Isra Vision AG Aktie fort. Nach dem die Aktie am Montag knapp zwei Euro verloren hatte und einige bereits ihre Gewinne am Höchststand mitnahmen, scheint die Aktie am Dienstag den sofortigen Rebreak zu schaffen. Nach dem das Unternehmen verkündet hatte mittelfristig einen Umsatz von 200 Millionen Euro zu knacken, waren Anleger und Aktionäre regelrecht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...