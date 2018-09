Eine turbulente Geschäftsbeziehung mit Apple und dennoch scheint die Aktie der Dialog Semiconductor aktuell nicht aufzuhalten. Acht Euro Kursgewinn in nur zwei Monaten sprechen eine deutliche Sprache. Dies entspricht einem deutlichen Gewinn von mehr als 65 Prozent und das in nur zwei Monaten! Aktuell streift die Aktie an der 200-Tage-Linie, was zuletzt Mitte 2017 der Fall war. Grund hierfür ist aktuell, dass das Bankhaus Lampe die Aktie auf die "Alpha ...

Den vollständigen Artikel lesen ...