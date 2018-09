Die Fresenius SE & Co. KGaA ist ein deutsches Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen aus Bad Homburg vor der Höhe. Das Unternehmen ist eines der größten Krankenhausbetreiber Deutschlands und im Pharma- und Gesundheitsdienstleistungsbereich tätig. Zu dem kommt eine Mehrheitsbeteiligung an der Fresenius Medical Care. Seit 2009 ist das Unternehmen im DAX gelistet. 2007 wurde das Unternehmen in eine SE umfirmiert und 2011 dann in eine Kommanditgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...