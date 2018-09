Zürich - Zum achten Mal sind die von Venturelab organisierten TOP 100 Swiss Startup Awards vergeben worden. Die 100 innovativsten und vielversprechendsten Schweizer Startups wurden von einer Jury bestehend aus 100 führenden Investoren und Startup-Experten gekürt.

Zum zweiten Mal in Folge schwang dabei das Femtech-Startup Ava Women oben aus. Es hat insgesamt 42.3 Mio Dollar an Finanzierungen aufgebracht, 70 Stellen geschaffen, ein Büro in San Francisco eröffnet und Mitgründerin Lea von Bidder findet sich in der «Forbes 30 under 30»-Liste. Avas Sensor-Armbänder sehen simpel aus, sind aber super smart: Die Daten, die es während dem Schlaf von Frauen sammelt, werden in hochpräzise Informationen über ihren Fruchtbarkeitszyklus und ihre Gesundheit umgewandelt. CEO und Mitgründer Pascal König sagt: «Der Gewinn der TOP 100-Auszeichnung im Jahr 2017 gab uns den zusätzlichen Schub, der zu unserem fantastischen Wachstum in den letzten 12 Monaten substantiell beigetragen hat»

Verfolger Bestmile (#7 im Vorjahr) bietet eine Plattform zur Integration von autonomen und konventionellen Fahrzeugflotten, die von den Transportanbietern von PostAuto und SBB bis hin zu kalifornischen Robotaxis genutzt wird - und damit einen Platz auf der Liste der Technology Pioneers des World Economic Forum einnimmt.

Das drittplatzierte Startup Lunaphore (#9 im Vorjahr) hat Kooperationen mit dem Multi-Milliarden-Dollar-Weltkonzern PerkinsElmer und dem biomedizinischen Forschungsunternehmen Vitro abgeschlossen, die beide das Potenzial der Startup-Technologie zur Revolutionierung der Gewebediagnostik erkennen. ...

