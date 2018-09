Zürich - Der CRM-Lösungsanbieter Salesforce kündigt Weiterentwicklungen der Sales Cloud an, die einen schnelleren, intelligenteren und integrierteren Verkaufsprozess vom Lead bis zum Abschluss ermöglichen. Jetzt können Unternehmen den gesamten Verkaufsprozess vom Marketing über den Vertrieb bis hin zur Rechnungsstellung direkt über Salesforce abwickeln.

«Automatisierung, Integration und Geschwindigkeit sind entscheidend für den Geschäftserfolg in der Vierten Industriellen Revolution», sagt Adam Blitzer, EVP & GM, Salesforce Sales Cloud. «Durch die Erweiterung unserer Sales Cloud-Plattform um Features zur schnelleren Kundengewinnung, flexiblen Rechnungsstellung und intelligenten Marketingautomatisierung bieten wir unseren Kunden eine umfassende und beispiellose Lead-to-Cash-Plattform.»

Neue Hochgeschwindigkeits-Werkzeuge für Vertriebsmannschaften

Zeitverlust bei manuellen Aufgaben wie der Recherche bei potenziellen Kunden führt dazu, dass der durchschnittliche Innendienstvertriebler nur 32 Prozent eines Arbeitstags mit Verkaufen verbringt. High Velocity Sales rüstet Vertriebsabteilungen mit den erforderlichen Erkenntnissen und Werkzeugen aus, um die besten Leads zu identifizieren, arbeitsintensive Aufgaben zu beschleunigen und die Pipeline zu füllen. Aktualisierungen für High Velocity Sales bieten jetzt ein neues Mass an Automatisierung und Intelligenz, wodurch es einfacher denn je wird, potenzielle Kunden zu recherchieren und zu bewerten sowie Leads effektiver zu managen.

Zu den Innovationen gehören:

Sales Cadences ermöglichen es Managern, massgeschneiderte, vorkonfigurierte Handlungssequenzen für ihre Verkaufsteams zu erstellen. Mit Sales Cadences können Best Practices direkt in das CRM integriert werden, die neue wie auch erfahrene Vertriebsmitarbeiter beim schnelleren Gewinnen neuer Kunden unterstützen - einschliesslich Hilfestellungen, wann sie einem potenziellen Kunden eine E-Mail schicken sollen, wann anrufen und sogar, was sie am besten sagen sollten. Dafür gibt es Gesprächsskripte und E-Mail-Vorlagen. Work Queues erstellen eine priorisierte E-Mail- und Anrufliste direkt in der Sales Cloud, basierend auf den Erkenntnissen aus Sales Cadences und Einstein Lead Scoring. Lead Scoring analysiert mittels maschinellem Lernen automatisch, welche Leads am ehesten in Opportunities umgewandelt werden können. So stellen Work Queues sicher, dass die Vertriebsmitarbeiter im Innendienst genau wissen, welche Schritte sie als nächstes zu unternehmen haben, um die stärkste Pipeline aufzubauen.

Salesforce ...

Den vollständigen Artikel lesen ...