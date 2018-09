Die Jungheinrich AG ist ein deutsches Unternehmen aus der Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik mit Hauptsitz in Hamburg. Das Unternehmen ist in seinen Kernbereichen weltweit auf Rang drei und in Europa auf dem zweiten Platz. Die knapp 16.300 Mitarbeiter konnten 2017 einen Umsatz von 3,44 Milliarden Euro erwirtschaften. Bereits im August 1990 ging das Unternehmen an die Börse. Seit 2014 ist das Unternehmen im MDAX, wird aber Ende September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...